В результате несчастного случая на съемках очередного эпизода телесериала «Ходячие мертвецы» скончался каскадер Джон Бернекер. Об этом сообщил телеканал AMC, который транслирует сериал с 2010 года.

«Мы глубоко опечалены этой потерей. Джон Бернекер навсегда останется частью творческого коллектива сериала «Ходячие мертвецы». Душой и в молитвах мы с семьей, друзьями и коллегами Джимми. Для них настали трудные времена», — выразило свои соболезнования руководство телеканала.

Обстоятельства трагедии в сообщении телеканала не раскрываются, однако известно, что Бернекер скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты.

14 июля телеканал «НТВ» сообщал, что каскадер находится на грани жизни и смерти. По данным телеканала, Бернекер отрабатывал сцену драки, которая должна была завершиться падением с балкона, однако каскадер оступился и упал с высоты 9 м на бетонный пол. После госпитализации врачи констатировали смерть мозга. Бернекер был подключен к аппарату жизнеобеспечения.