Американца Роберта Фармера приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство 21 кошки, передает USA Today.

Такое решение вынес Высший суд города Санта-Клара (штат Калифорния).

В 2015 году в одном из районов города начали пропадать домашние любимцы, которые выходили на прогулку. Вскоре кошек начали находить мертвыми.

Через некоторое время на парковке одного из магазинов стражи правопорядка обнаружили машину, на приборной панели которой лежала мертвая кошка.

Обследовав автомобиль, полицейские нашли перчатки с кровью и шерстью, а также охотничий нож. Сам живодер в этот момент спал внутри машины.

«Роберт Фармер — безжалостный монстр, жертвой которого стал самый невинный член нашей семьи», — прокомментировала преступления жительница города Мириам Петрова. Ее 17-летний рыжий кот также стал жертвой преступника.