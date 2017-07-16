Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «отрубить головы предателям». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

С таким заявлением турецкий лидер выступил на митинге по случаю годовщины несостоявшегося военного переворота.

«В первую очередь, мы отрубим головы предателям», - сказал он.

Как отмечает агентство, глава Турции пообещал подписать любой указ парламента, который будет направлен на укрепление власти и порядка в Турции и касающийся наказания участников путча. Эрдоган добавил, что все мятежники, «представ перед судом, должны быть облачены в такую же униформу, как у заключенных Гуантанамо».

Попытка военного переворота была предпринята в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Жертвами военного мятежа в Турции стали 265 человек, более 2000 были ранены. Попытка госпереворота была совершена при использовании танков и авиации. Действия разворачивались в основном в Анкаре и Стамбуле. После данных событий были задержаны несколько тысяч военных и госслужащих. Турецкие власти считают проповедника Фетхуллаха Гюлена причастным к происходившим событиям.