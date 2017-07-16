Президент США Дональд Трамп пообещал подумать об участии страны в Парижском климатическом соглашении. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности связь климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы детально обсудили то, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение», — рассказал Макрон изданию Journal du Dimanche.

При этом французский лидер отметил, что во время визита Трампа в Париж ему удалось наладить близкие отношения с президентом США, и это должно способствовать развитию межгосударственных связей.

«Да, наши страны –– друзья, соответственно и мы должны ими быть. Мы начали строить с Трампом отношения на основе лучшего личного знакомства. Это начало отношений доверия по ряду стратегических вопросов, в том числе по разногласиям», –– сказал Макрон.

Дональд Трамп 13–14 июля совершил официальный визит во Францию. В Париже американский лидер провел переговоры с Эммануэлем Макроном. Среди прочего президенты обсудили решение США покинуть Парижское соглашение по климату –– первое глобальное климатическое соглашение, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.