Мобильные операторы Турции Turkcell и Vodafone заменили привычные гудки, обозначающие начало соединения, на поздравление от президента страны Тайипа Эрдогана с национальным праздником в первую годовщину несостоявшегося военного переворота. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

«Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия», — такое сообщение слышали пользователи.

Поздравительную речь президента можно было услышать около полуночи 15 июля. После обращения начинались классические гудки.

Мятежники предприняли попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения, мятеж был подавлен. После происшествия были арестованы несколько тысяч военных и госслужащих.