Аргентинская полиция конфисковала 1839 кг кокаина в провинции Сантьяго-дель-Эстеро на севере страны. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Она отметила, что стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в $45 млн.

Из конфискованной партии 300 кг были обнаружены после того, как их сбросил в поле небольшой самолет, принадлежащий наркоторговцам. Правоохранительные органы, следившие за подозрительным самолетом, легко обнаружили место, куда упали наркотики, и задержали двух человек, приехавших за ними.

После этого сотрудники полиции обследовали местность и обнаружили дом, в котором хранились еще 44 мешка с кокаином.

По словам Буллрич, дом наркодиллеры использовали как склад для запрещенных веществ.

«Эти самолеты никогда не садятся. Они летят с GPS, скидывают наркотики, за ними сразу же кто-нибудь приезжает», –– отметила министр.

Она также подчеркнула, что это самая крупная подобная операция в истории провинции. По предварительным данным, самолет с наркотиками летел из Парагвая.