В результате снегопада в чилийской столице Сантьяго один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на местные власти.

Известно, что от снегопада погиб один человек, два человека пострадали при обрыве линии электропередач. Также около 250 тыс. человек остались без электричества из-за поваленных деревьев. Движение транспорта в городе затруднено.

Отмечается, что снегопад стал самым мощным в Чили с 2007 года. В последние дни температура не поднималась выше нуля градусов. Местная метеорологическая служба предупреждает о продолжении снегопада в Сантьяго.

Профессиональная футбольная ассоциация приняла решение отложить несколько футбольных матчей, в том числе в рамках Кубка Чили, до улучшения погодных условий. Издание отмечает, что снегопаду обрадовались дети.