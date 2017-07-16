Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов отправился в экспедицию по Крыму вместе с группой студентов Севастопольского государственного университета.

Во главе с Конюховым 18 студентов пройдут 120 км на двух шестивесельных ялах из пластика. Безопасность членам экспедиции обеспечат сотрудники МЧС.

Длиться экспедиция будет месяц. Участники путешествия собираются изучить прибрежную акваторию Крыма. Команда планирует добраться до мыса Лукулл, а затем вернуться в Херсонес Таврический. После этого участники отправятся в «Артек», где намечены тематические лекции и мастер-классы.

«Кроме морской практики в местах стоянок мы с ребятами проведем уборку морского берега полуострова. У нас будут стоянки, разговоры у костра, обмены мнениями, и не только с участниками экспедиции. Вот в поселке Андреевка придут ребята, мы им расскажем о путешествиях, об университете, и им захочется учиться», – рассказал журналистам Конюхов.

Подобные походы не проводились в Крыму уже более 25 лет. В следующий раз Конюхов обещает совершить поход на ялах от Керчи до крайней северо-западной точки Крыма.