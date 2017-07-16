Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что спокойно относится к тому, что некоторые зрители покидают его концерты из-за критики в адрес Дональда Трампа. Об этом музыкант рассказал телекомпании CNN.

С 26 мая Уотерс находится в турне по США под названием Us + Them. На гастролях музыкант критикует американского президента. Всего в гастрольную программу входят 54 концерта, на каждом зрителям демонстрируют изображения Трампа в образе Гитлера и ползающего дитя. По оценкам Уотерса, с каждого концерта уходят, «возможно, десять человек», что для музыканта «не стало большим сюрпризом».

«Проводить тур было бы гораздо легче, если бы я это не делал и у меня не было бы своего мнения», — цитирует CNN Уотерса.

Музыкант отметил, что спустя 20 концертов тура публика начала «воспринимать шоу».

«С моей точки зрения, надо обязательно делать выбор между тем, что считаешь правильным, и тем, что приносит тебе деньги», — заметил рокер.