Полиция Лондона задержала в субботу 15 июля еще одного подозреваемого в причастности к серии нападений с использованием кислоты в британской столице. Об этом рассказали в пресс-службе Скотланд-Ярда.

В заявлении полиции отмечается, что задержанному 16 лет. Он предстанет перед судом в понедельник.

Ранее, 14 июля, по тому же обвинению был задержан 15-летний подросток, однако позже его освободили под залог.

В четверг на востоке Лондона произошла серия нападений на людей с использованием химической кислоты. Первым пострадавшим стал водитель мопеда, которому двое неизвестных брызнули в лицо некой ядовитой субстанцией, после чего угнали мопед.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, потом произошли еще четыре атаки, один из пострадавших получил сильные ожоги.