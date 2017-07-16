Из-за лесных пожаров во Франции было прервано железнодорожное сообщение между Парижем и Марселем. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радиостанции, поезда, следующие в Марсель, также ходят с задержками.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции достигла 500 га. В ликвидации огня задействовано более 800 пожарных, 13 самолетов и два вертолета. Отмечается, что из-за сильного ветра пламя продолжает распространяться. Информация о пострадавших не поступала. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от использования автомобилей.