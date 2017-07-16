Более 6000 человек приняли участие в Ночном забеге, который прошел 15 июля в Москве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Дистанция забега составила 10 км, маршрут проходил через здание президиума Российской академии наук, Андреевский и Крымский мосты, храм Христа Спасителя, благодаря чему бегуны смогли полюбоваться ночными видами столичных достопримечательностей.

Среди мужчин лучшими стали Игорь Максимов, Искандер Ядгаров и Дмитрий Сафронов, а в женском зачете победили Юлия Конякина, Ольга Тарантинова и Анна Хрящева. Победителям и призерам были вручены памятные дипломы и спонсорские призы.

Ночной забег стал подготовительным этапом к Московскому марафону, который пройдет 24 сентября. Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов заявил, что «забег прошел успешно» и «без эксцессов».

«Каких-то специальных мер безопасности мы не предпринимали, так как трасса пролегает по хорошо освещенным улицам столицы. Стоит отметить, что Конякина стала победительницей данного забега второй год подряд, а у мужчин рекорд трассы хотел поставить Ядгаров, но этого ему не удалось», — цитирует агентство Тарасова.