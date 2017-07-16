Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил дипломы выпускникам университета МВД им. В.Я. Кикотя на Красной площади 15 июля, сообщает телеканал «360».

Дипломы и нагрудные знаки получили из рук министра 640 выпускников.

Колокольцев отметил важность полученных выпускниками знаний и подчеркнул, что от их успешного применения на практике зависит сохранение законности в стране и безопасность граждан.

«Успехи молодых офицеров, их профессиональные и личностные качества становятся главным критерием оценки деятельности всего коллектива: руководства, преподавателей, командиров курсантских подразделений», — сказал министр.

Глава МВД поблагодарил профессорско-преподавательский состав за преданность делу, терпение и опыт, отметив высокий уровень образования в университете. Также он выразил уверенность, что молодые сотрудники будут честно служить своему отечеству и достойно нести высокое звание офицера органов внутренних дел.