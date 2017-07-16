Депутаты готовы поддержать Дэвиса на пост лидера Консервативной партии
Тридцать депутатов от Консервативной партии Великобритании готовы поддержать кандидатуру министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса на пост лидера партии, если он заявит о своем выдвижении. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
По данным издания, министр получил большое количество писем о поддержке после последних выборов в парламент. Тогда в июне консерваторы одержали победу, но потеряли правящее большинство в парламенте, в то время как оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина укрепила свои позиции.
«Много людей говорят ему (Дэвису), что он человек, который сможет показать результат на переговорах по Brexit и справиться с Корбином», — цитирует газета своего источника.
Издание отмечает, что осенью пройдет ежегодный съезд Консервативной партии. Газета называет положение действующего премьер-министра Терезы Мэй довольно шатким. Это значит, что 30 депутатов, составляющие менее 10% партии в палате общин, являются значительным количеством, достаточным для свидетельствования возможного раскола во фракции тори.