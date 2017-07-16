Тридцать депутатов от Консервативной партии Великобритании готовы поддержать кандидатуру министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса на пост лидера партии, если он заявит о своем выдвижении. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, министр получил большое количество писем о поддержке после последних выборов в парламент. Тогда в июне консерваторы одержали победу, но потеряли правящее большинство в парламенте, в то время как оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина укрепила свои позиции.

«Много людей говорят ему (Дэвису), что он человек, который сможет показать результат на переговорах по Brexit и справиться с Корбином», — цитирует газета своего источника.

Издание отмечает, что осенью пройдет ежегодный съезд Консервативной партии. Газета называет положение действующего премьер-министра Терезы Мэй довольно шатким. Это значит, что 30 депутатов, составляющие менее 10% партии в палате общин, являются значительным количеством, достаточным для свидетельствования возможного раскола во фракции тори.