Столичное управление МЧС продлило штормовое предупреждение в Московском регионе до утра воскресенья. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на московский главк МЧС.

В столице ожидают значительное ухудшение погоды после 21:00 субботы — возможны грозовые дожди с градом, сильные порывы шквалистого ветра до 18–23 м/с.

Отмечается, что возможно повреждение линий электропередач, а также повал деревьев, разрушение кровель домов.

В МЧС жителям столицы и Московской области советуют по возможности не выходить на улицу. Автомобилистам рекомендуется не парковать машины под деревьями и около неустойчивых конструкций.