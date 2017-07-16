В Бюджетном управлении конгресса США уверены, что через 10 лет страна придет к дефициту бюджета в $720 млрд вместо профицита, обещанного администрацией президента США. О выводах управления сообщает агентство Associated Press.

По данным ведомства, заявленные меры смогут сократить расходы лишь на $3,3 трлн вместо планируемых $5,6 трлн. Более того, специалисты прогнозируют ежегодное увеличение дефицита бюджета более чем на $585 млрд.

Дональд Трамп хочет добиться роста ВВП на уровне 4% в год за счет сокращения расходных статей бюджета и налоговых маневров. Специалисты уверены — это может привести в увеличению инфляции выше 2%, установленных Федеральной резервной системой США.

Эксперты добавляют, что «рост экономики в течение предстоящего десятилетия может оказаться самым скромным со времени окончания рецессии в 2007–2009 годах».