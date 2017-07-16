Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в своей карьере выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде.

Российская пара разгромила в финале румынку Монику Никулеску и Чжань Хаоцин с Тайваня.

Встреча продолжалась меньше часа — 54 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу россиянок.

За свою карьеру Макарова и Веснина уже доходили вместе до финала Уимблдона в парном разряде в 2015 году, но тогда они уступили Мартине Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).