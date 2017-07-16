Сторонники и противники президента США Дональда Трампа проводят акции около его гольф-клуба в штате Нью-Джерси, где американский лидер остановился на выходные. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, сторонники главы США держат транспаранты с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», в то время как некоторые оппоненты выступают под девизом «Америка проиграла, Путин победил».

Ранее на этой неделе акция против президентства Дональда Трампа проводилась во Франции. Десятки людей вышли на площадь Республики, выражая протест против прибытия американского лидера во французскую столицу. Недовольство французов вызвали решения Трампа по климату, а также миграционный указ и дискриминация женщин. Среди лозунгов были «Сделаем планету снова великой — отправим Трампа на Марс» и «Аморальный, нелегальный, некомпетентный, нелегитимный».