Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко показал СМС-сообщение от экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, отправленное за две минуты до его смерти.

«Денис Вороненков погиб в 11:23 (совпадает с мск). А последнее свое СМС он написал мне в 11:21, оно было о том, что он мне сбросил интервью и написал, чтобы я посмотрел его. «Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается». Я ответил «гуд», через несколько минут Дениса не стало», — рассказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

При этом политик продемонстрировал свой телефон с СМС-сообщением от Вороненкова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший на Украину в прошлом году, был застрелен 23 марта в центре Киева. Один из его охранников сумел ранить предполагаемого убийцу, который позже скончался в больнице. При этом в украинском МВД считают, что у нападавшего были сообщники.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.