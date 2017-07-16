Ряд арабских стран потребовали от Международной федерации футбола перенести ЧМ-2022 из Катара. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на издание The Local.

Данное требование выдвинули шесть государств — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Йемен и Мавритания. В письме к ФИФА сказано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне. Отмечается, что Доха поддерживает террористов, а значит безопасность болельщиков и спортсменов находится под угрозой. Более того, страны выразили готовность бойкотировать турнир, в случае отказа федерации переносить чемпионат.

Катар получил право на проведение ЧМ-2022 в 2010 году. Оценочная стоимость проведения — $8–10 млрд, при этом большая часть денежных средств должна быть потрачена на строительство стадионов и тренировочных баз.

Ранее ряд арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Позже Дохе был выдвинут ультиматум из 13 положений, выполнение которых являлось обязательным условием для нормализации отношений. Власти Катара обвинения отрицают и считают требования невыполнимыми.