Выставками и праздничными мероприятиями отметили «День брянского поля» в поселке Кокино Выгоничского района, сообщает газета «Брянские новости».

В событии поучаствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, зампред Госдумы Сергей Неверов, представители российских и белорусских компаний и местные жители. Также на мероприятие приехали гости из Узбекистана и Молдавии.

«Я могу смело сказать, что это не «День брянского поля», это День российского поля! Когда мы видим здесь наших сельхозпроизводителей, тех, кто готовит технику, мы можем сказать смело, что Россия себя прокормит и накормит еще многих других», — заявил Сергей Неверов.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что «День брянского поля» проходит уже в восьмой раз и с каждым годом он демонстрирует все большие успехи российских сельхозпроизводителей.

«В первом «Дне брянского поля», было только шесть участников, а в этом году — более 200 компаний. За три года на брянской земле внутренний региональный продукт сельского хозяйства с 44 млрд рублей вырос до 83 млрд рублей», — отметил Богомаз.

Также на празднике были вручены награды за достижения в сельском хозяйстве, а Сергею Неверову и губернатору традиционно вручили первый сноп урожая 2017 года.

«День брянского поля» отмечается с 2009 года, на нем проводятся выставки достижений промышленности и сельского хозяйства региона. В этом году праздник побил рекорд — его посетили более 10 тыс. человек.