Водитель троллейбуса госпитализирован в Ярославле после попадания молнии в его транспортное средство. Об этом в воскресенье в соцсети «ВКонтакте» сообщило предприятие общественного транспорта города «ЯрГорЭлектроТранс».

В субботу около 17:00 во время грозы в центре Ярославля молния попала в троллейбус с пассажирами, который следовал по маршруту № 7, говорится в сообщении.

«Разряд был такой силы, что пробил обшивку. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать», — отметили в «ЯрГорЭлектроТрансе», пожелав своему сотруднику скорейшего выздоровления.