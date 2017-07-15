Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал телеканалу RT, за что ему нравится президент России Владимир Путин.

«Мне очень нравится джентельменская позиция Путина, то, как он поднял Россию с самого низа во времена Ельцина и поставил страну, как вернул народу гордость за свою историю и культуру», — цитирует RT Кустурицу.

Сербский режиссер добавил, что поддерживает позицию российского лидера по многим вопросам, среди которых — запрет продуктов, содержащих ГМО. Кустурица отметил, что высоко ценит вклад главы РФ в культуру.

Режиссер подчеркнул, что некоторые люди негативно реагируют на его слова о Путине. В качестве примера он привел случай, когда собеседники неадекватно, по мнению Кустурицы, отреагировали на шутку о Путине и ракетах.

«Мир в настоящее время настолько суров, что даже нельзя шутить про подобное. Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе. После этого у меня даже был разговор с женой, в котором я сказал, что это была шутка. Но были те, кто совершал на меня яростные нападки, искренне веря в то, что это реально возможно. Мир становится местом, в котором нет места хорошим шуткам из прошлого века», — пояснил он.

Ранее Кустурица заявил, что сербская нация начала чувствовать к себе уважение с приходом к власти в России Владимира Путина.