Кустурица рассказал, за что уважает Путина
Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал телеканалу RT, за что ему нравится президент России Владимир Путин.
«Мне очень нравится джентельменская позиция Путина, то, как он поднял Россию с самого низа во времена Ельцина и поставил страну, как вернул народу гордость за свою историю и культуру», — цитирует RT Кустурицу.
Сербский режиссер добавил, что поддерживает позицию российского лидера по многим вопросам, среди которых — запрет продуктов, содержащих ГМО. Кустурица отметил, что высоко ценит вклад главы РФ в культуру.
Режиссер подчеркнул, что некоторые люди негативно реагируют на его слова о Путине. В качестве примера он привел случай, когда собеседники неадекватно, по мнению Кустурицы, отреагировали на шутку о Путине и ракетах.
«Мир в настоящее время настолько суров, что даже нельзя шутить про подобное. Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе. После этого у меня даже был разговор с женой, в котором я сказал, что это была шутка. Но были те, кто совершал на меня яростные нападки, искренне веря в то, что это реально возможно. Мир становится местом, в котором нет места хорошим шуткам из прошлого века», — пояснил он.
Ранее Кустурица заявил, что сербская нация начала чувствовать к себе уважение с приходом к власти в России Владимира Путина.