Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал в интервью телеканалу RT о разнице в отношениях Сербии с Россией и с Европой.

По его мнению, в западных странах все основано на системе «люди-волки», и каждый член такого общества постоянно конкурирует с другими людьми, исходя из личных интересов. При этом режиссер допускает, что именно данная модель общества помогла Европе достичь такого прогресса.

Кустурица уверен, что в отличие от стран западного мира, Россия и Сербия отличаются духом коллективизма. Режиссер убежден, что теплые отношения между странами обуславливаются большим количеством различных факторов.

«Вы взгляните на историю, как Николай II вступил в Первую мировую войну из-за Сербии, как нас понимает Россия, посмотрите на то, как много мы значим друг для друга в культурном плане, как мы разделяем православные ценности», — цитирует RT сербского режиссера.