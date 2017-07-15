Площадь лесных пожаров в департаменте Буш-дю-Рон на юге Франции достигла 500 га. Об этом телеканалу BFMTV сообщили в МВД страны.

По данным телеканала, в ликвидации возгорания задействованы около 500 пожарных, 13 самолетов и два вертолета. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома и отказаться от использования автомобилей.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в приграничном департаменте Восточные Пиренеи уничтожено более 190 га. При тушении пожара пострадали 4 сотрудника экстренных служб. Возгорание произошло в пятницу, однако ограничить его площадь в данном регионе удалось только к утру субботы.