В Иерусалиме забросали полицейских «коктейлями Молотова»
Неизвестный мужчина забросал полицейских «коктейлями Молотова» и петардами в Иерусалиме, недалеко от Храмовой горы. Об этом сообщили в МВД Израиля.
Отмечается, что одна из сотрудников полиции получила легкие ранения.
Инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга, где преимущественно проживают палестинцы.
Пострадавшей сотруднице правоохранительных органов оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшему удалось скрыться, полиция ведет поиски.
В пятницу в Старом городе Иерусалима также произошло нападение на сотрудников полиции. Нападавшими оказались трое граждан Израиля арабского происхождения, которые были ликвидированы полицией.
Тогда жертвами нападения стали двое сотрудников правопорядка.