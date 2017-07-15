Неизвестный мужчина забросал полицейских «коктейлями Молотова» и петардами в Иерусалиме, недалеко от Храмовой горы. Об этом сообщили в МВД Израиля.

Отмечается, что одна из сотрудников полиции получила легкие ранения.

Инцидент произошел в районе Силуан, который примыкает к Старому городу с юга, где преимущественно проживают палестинцы.

Пострадавшей сотруднице правоохранительных органов оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшему удалось скрыться, полиция ведет поиски.

В пятницу в Старом городе Иерусалима также произошло нападение на сотрудников полиции. Нападавшими оказались трое граждан Израиля арабского происхождения, которые были ликвидированы полицией.

Тогда жертвами нападения стали двое сотрудников правопорядка.