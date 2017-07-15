Грузинская авиакомпания Georgian Airways сокращает количество рейсов Тбилиси – Москва. Об этом сообщил генеральный директор компании Гиви Давиташвили.

«Упразднено четыре утренних рейса — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные рейсы остались без изменений. Завтра утренний рейс состоится в виде исключения», — заявил Давиташвили.

Гендиректор добавил, что пассажиры, которые ранее приобрели билеты на упраздненные рейсы, отправятся в Москву другими рейсами. Представитель Georgian Airways заявил в эфире грузинского телеканала, что «создалась ситуация, когда российские авиакомпании по-прежнему выполняют 21 рейс в неделю на линии Москва – Тбилиси, а нам оставили 17 частот, при этом без всякого предварительного предупреждения».

Ранее Минтранс РФ ограничил количество частот на осуществление рейсов между столицами из-за запрета грузинской стороны осуществлять полеты в Тбилиси авиакомпании «Уральские авиалинии». В ведомстве отметили, что ограничительная мера стала ответной со стороны России.