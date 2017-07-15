Торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве возобновил работу в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ТЦ.

«Торговый центр уже работает в нормальном режиме. Эвакуировали по распоряжению полиции из-за поступившего звонка. Тревога была ложной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее посетители и работники «Авиапарка» были эвакуированы из-за угрозы взрыва, которая не подтвердилась.

Эвакуация в ТЦ «Авиапарк» за последние месяцы проходила несколько раз, сегодня было эвакуировано более 4 тыс. человек.