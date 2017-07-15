Один из крупнейших конгломератов индустрии развлечений The Walt Disney Company выпустит мультфильм, который станет продолжением франшизы «Тачки» и мультфильма «Самолеты», выпущенного в 2013 году. О премьере объявил режиссер Джон Лассетер на выставке D23 в американском Анахайме (штат Калифорния).

По его словам, выход мультфильма намечен на 12 апреля 2019 года. Предварительное название ленты — «Тест на скорость». Как стало ясно из короткого отрывка картины, продемонстрированного на выставке, в мультфильме будет затронута тема космоса, передает ТАСС.

Джон Лассетер снял первый мультфильм «Тачки» в 2006 году. Он также работал над его продолжением «Тачки 2», которое вышло в 2011 году, но третью часть мультфильма уже снимал другой режиссер Брайан Фи. Суммарный доход от проката франшизы в мире составляет более $1,2 млрд.