Народный артист России Валерий Гергиев ответил на критику французских СМИ о неуместности своего выступления на концерте в День взятия Бастилии.

«Я не «возглавляю», я — гость, которого пригласили. Я не являюсь без приглашения. Я работаю с некоторыми из лучших сопрано, меццо-сопрано, теноров, баритонов нашего времени. Мы коллеги. Я постоянно работаю с замечательными артистами, и не бывало такого периода, когда я прервал бы дружбу с музыкантами», — цитирует телеканал RT дирижера.

Ранее издания Le Point, France Musique и Huffington Post заявили, что участие Гергиева в концерте было неудачным решением, так как, по мнению данных СМИ, дирижер известен «приближенностью к Кремлю». Гергиев отметил, что он приехал по приглашению французской стороны. Более того, как признался Валерий Абисалович, вопросы мировой политики никогда его не интересовали.

«Подобные вопросы не заботили ни мой разум, ни мое сердце», — сказал Гергиев.

Ранее 14 июля Валерий Гергиев встал за пульт Национального оркестра Франции на традиционном концерте Парижа.