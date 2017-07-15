Сотни тысяч жителей Турции вышли на митинги в честь первой годовщины попытки государственного переворота.

Основные шествия проходят в Стамбуле и Анкаре. В столице Турции несколько тысяч человек собрались на центральной площади Кызылай с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота, сообщает «РИА Новости».

В Стамбуле несколько десятков тысяч жителей направились единым шествием к одному из мостов через Босфор, где год назад мирные граждане остановили продвижение мятежников.

У моста, получившего название мост мучеников 15 июля, проходит многотысячный митинг и церемония открытия памятника жертвам путча.

В мероприятии принимают участие президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым.

«Перекрыв мост, путчисты хотели показать, что ситуация находится под их контролем. Но наш народ тут же перешел к решительным действиям, увидев такое предательство. Здесь, у моста, пролилось больше всего крови, и предатели были побеждены ценой гибели наших героев», — сказал Эрдоган в ходе своего выступления на митинге.

Мятежники предприняли попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 турецких граждан, более 2 тыс. человек получили ранения, мятеж был подавлен. После происшествия были арестованы несколько тысяч военных и госслужащих.