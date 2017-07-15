Производитель Maraphon Enterprises отзывает с прилавков магазинов 7 млн фунтов (3,17 млн кг) своих сосисок марки Sabrett, причиной назван риск содержания в новых партиях «посторонних материалов». Об этом сообщает Служба безопасности контроля за продуктами питания.

По данным ведомства, в мясные продукты могли попасть «фрагменты костей». Эти сосиски были произведены в период с 17 марта по 4 июля, а 10 июля в потребительскую службу стали поступать первые жалобы. Покупатели зафиксировали в сосисках Sabrett фрагменты костей.

В ряде случаев это привело к «легким повреждениям ротовой полости».