Храмовую гору вновь откроют для посещения. Об этом пишет газета «Йедиот Ахронот».

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял такое решение после телефонного совещания с сотрудниками спецслужб. Уточняется, что для обеспечения безопасности на входе установят металлодетекторы и камеры видеонаблюдения.

Ранее религиозная святыня была закрыта для верующих и туристов в связи с терактом, в котором погибло двое израильских полицейских. Нападение было совершено тремя мужчинами арабской национальности у Львиных ворот иерусалимского Старого города. Преступники были ликвидированы.