Изменения законов о территориальном наблюдении и уголовного законодательства, касающиеся военных без знаков различия, вступили в законную силу в Финляндии. Отныне, если безопасности в стране угрожают военные, на форме которых нет опознавательных знаков, властям разрешено действовать более эффективно.

Эти военные действуют в интересах другого государства, организованы, оснащены или вооружены, отмечается в законе.

Документом для таких групп предусмотрен абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. В министерстве обороны целью законодательных изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии.