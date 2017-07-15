Полицейский на севере Камеруна расстрелял из автомата Калашникова троих своих коллег и одного мирного жителя. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в населенном пункте Куссери. По словам свидетеля нападения, полицейский вошел с автоматом в кабинет своего начальника. Капитан полиции попытался остановить своего коллегу с помощью пистолета, но был убит.

После этого злоумышленник открыл огонь по двум другим сотрудниками правоохранительных органов и посетителям, в числе которых была беременная женщина.