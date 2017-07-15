Убийство гражданок Германии террористом в Хургаде вызвало у сотрудников немецкого МИД чувство «смятения и ярости». Об этом 15 июля заявила представитель ведомства по связям с прессой, сообщает агентство «ФАН».

«Это направленное, как теперь понятно, преступление против иностранных туристов, вызвало у нас чувство ярости и смятения», — заявила представитель германского МИД.

Нападение на туристов произошло в Египте 14 июля. Мужчина с ножом атаковал жильцов отеля Sunny Days El Palacio Resort, расположенного в Хургаде. В результате погибло две немки, еще шесть человек получили ранения. Среди пострадавших есть гражданка России. В данный момент нападавший находится под стражей.