Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко обнаружил «агентов Кремля» в парламенте страны. Он отметил, что число подобных «агентов» сократилось по сравнению с 2014 годом.

Нардеп заявил об этом в телепрограмме на телеканале «112 Украина», сообщает «Лента.ру».

«Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть», — высказался он. По словам Геращенко, «агентами Кремля» являются те, у кого есть общий бизнес с РФ, недвижимость и прошлое.