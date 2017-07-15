Сотрудники правоохранительных органов Абхазии установили личности злоумышленников, напавших на российских туристов в Гудаутском районе республики. Об этом сообщил секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба.

«Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство одного из них 11 июля в Гудаутском районе установлены. Один из них задержан, в отношении второго проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания», — приводит ТАСС сообщение представителя Совета безопасности республики.

Имена злоумышленников не разглашаются в интересах следствия. Данные об их личности сообщат, когда будет собрана доказательная база. При этом Мухамед Килба выразил уверенность в том, что это преступление будет раскрыто в ближайшее время. «Это дело чести каждого правоохранителя», — подчеркнул секретарь.

Напомним, инцидент произошел 11 июля в Гудаутском районе. Двое вооруженных людей в масках напали на группу отдыхающих из РФ, в числе которых были четверо детей. Один человек скончался от ножевых ранений.