Во Франции хулиганы сожгли 897 автомобилей накануне Дня взятия Бастилии и во время самого праздника 14 июля. Об этом сообщили в МВД страны в субботу.

В ведомстве отметили, что это не на много больше чем в прошлом году, когда вандалы сожгли 855 автомобилей.

По последним данным 13 и 14 июля французская полиция задержала 368 человек, в то время как в прошлом году были арестованы 577 человек.

Безопасность во Франции в дни праздника обеспечивали более 86 тыс. стражей правопорядка и 7 тыс. военных.

«В ряде городов были зафиксированы случаи нападения на стражей правопорядка», — отметили в министерстве.

В результате инцидентов травмы получили 13 полицейских и военных.

Национальный праздник отмечают во всех французских городах. В Париже в этот день на Елисейских Полях проходит военный парад. Заканчиваются торжества традиционным фейерверком у Эйфелевой башни.