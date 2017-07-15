Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Тульской области, в результате столкновения пострадало четыре человека, в том числе двое детей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в УМВД региона.

Как отметил представитель ведомства Сергей Сергейчев, авария произошла на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. Автомобиль Ford врезался в рейсовый автобус Тула – Венев. Пострадали пассажиры авто — женщина и двое детей, а также пассажир автобуса, всем оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.