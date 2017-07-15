Кабмин внес в Госдуму законопроект о новой бизнес-модели и подходах Внешэкономбанка. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте уточняются цели и функции ВЭБа с учетом стратегии развития кредитной организации до 2021 года. В частности, предполагается участие банка в синдицированном кредитовании и в проектах, основанных на принципах партнерства, совместного участия в распределении прибыли и убытков, которые не допускают неясностей в условиях договорах.

Кроме того, документ уточняет полномочия наблюдательного совета и других органов управления ВЭБа и устраняет пробелы в правовом регулировании при участии Внешэкономбанка в качестве уполномоченного банка в рамках гособоронзаказа, выдачи банковских и таможенных гарантий.