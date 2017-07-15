Жительница Великобритании пришла к врачу на операцию по удалению катаракты, однако офтальмолог обнаружил в глазу у пациентки 27 линз, которые она забыла снять.

Как сообщает издание Ассоциации оптометристов Великобритании Optometry Today, врач обратил внимание на пелену на глазном яблоке и стал снимать линзы. Пенсионерка, которая носила одноразовые линзы на протяжении 35 лет, даже не догадывалась о наличии линз в глазу. Она пояснила, что списывала зуд и жжение в глазу на свой возраст.

Во время первого осмотра врач снял 17 линз, а во время второго — десять.