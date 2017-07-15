Британец после отправки запроса на получение гражданства США получил от Белого дома приветственное письмо, подписанное бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на его супругу.

«Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы», — рассказала жена нового американского гражданина.

В Белом доме пока не прокомментировали эту неточность, однако издание полагает, что правительство США за шесть месяцев еще не обновило приветственное послание и использует старый вариант, подписанный Бараком Обамой.