Президент Турции Эрдоган написал в статье, что Анкара призывает лидеров стран Запада выбрать «между поддержкой террористов или возвращением благосклонности турецкого народа».

Статья турецкого лидера для английской газеты The Guardian опубликована в субботу по случаю первой годовщины попытки переворота 15 июля. В статье Эрдоган снова отмечает, что десятки лиц из организации ФЕТО, признанной в Турции террористической, нашли «убежище в странах, которые называют себя друзьями и союзниками Турции».

Политик пишет, что «невозможно каким-либо образом сгладить такое предательство дружбы с Турцией». «Союзники Турции также не способны в полной мере оценить произошедшие год назад события», — полагает Эрдоган.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Погибли более 200 человек, тысячи получили ранения. Число задержанных по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает главным организатором путча, превысило 100 тыс., около 60 тыс. позже были отпущены на свободу.