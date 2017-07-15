Новым специальным юрисконсультом Белого дома стал известны юрист из Вашингтона Тай Кобб. Соответствующий указ был подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Белом доме.

«Тай Кобб будет работать специальным юрисконсультом», — говорится в сообщении американской администрации.

При этом ранее издание The New York Times сообщило, что Тай Кобб присоединится к юридической команде главы государства для помощи в подготовке ответа на расследование о якобы наличии связей его штаба с РФ. Российская сторона неоднократно опровергала обвинения спецслужб США во вмешательстве в президентские выборы.