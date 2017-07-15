Глава министерства обороны Украины Степан Полторак осмотрел в Одессе американские военные корабли, принимающие участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017. Полторак поднялся на борт эсминца ВМС США Carney и ракетного крейсера Hue City, сообщает пресс-служба минобороны страны.

Sea Breeze-2017 стартовали в понедельник на юге Украины, в них задействованы военные из 16 стран. Цель и задача учений — проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.