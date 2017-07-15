Администрация президента США намерена вывести киберкомандование ВС страны из подчинения Агентства национальной безопасности (АНБ). Подготовка соответствующего проекта реформирования подходит к завершению, сообщает Associated Press.

Как отмечают источники агентства, предположительно, проект будет обнародован в ближайшие несколько недель.

Эти меры направлены на обеспечение большей независимости киберкомандования от АНБ, основная деятельность которого заключается в сборе разведывательной информации о телефонных переговорах и электронной переписке по всему миру. Теперь основными направлениями работы киберкомандования станет противодействие росту угрозы кибератак и диверсий со стороны террористических группировок и враждебных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он не может гарантировать создание совместной с РФ рабочей группы по кибербезопасности.