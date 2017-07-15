Прокуратура государственной безопасности Египта опровергает данные о связи нападения на туристов в Хургаде и террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ. — Ред.). Заявление прокуратуры цитирует местная пресса, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что исполнитель нападения якобы получил задание от ИГ совершить атаку на отдыхающих в отелях Хургады. В заявлении прокуратуры отмечается, что мотивы злоумышленника не установлены, а сам инцидент не квалифицирован.

Власти проводят проверку, выясняется, что это — «единоличный поступок, криминал, террористический акт или что-то другое». Прокуратура просит СМИ не выдвигать версии и не строить предположения.

Вечером в пятницу 28-летний мужчина с ножом пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения.