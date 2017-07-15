США осуждают теракт в Иерусалиме, в котором погибли двое израильских полицейских. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет «РИА Новости».

«Накануне священный город Иерусалим — что означает «город мира» — стал местом теракта. Сердца американцев разбиты известием о том, что террористы убили двух израильских полицейских», — сказал он.

Ранее на сотрудников полиции Израиля в Старом городе совершили нападение трое мужчин. Известно, что они были гражданами Израиля арабского происхождения. Нападавшие были ликвидированы при попытке скрыться.