Посетителей торгового центра «Авиапарк» на севере Москвы эвакуируют в связи с возникновением угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Причина эвакуации из ТЦ «Авиапарк» — угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что здание уже покинуло около тысячи человек. Магазины торгового центра закрываются, а автомобили посетителей выпускают с парковки без оплаты.

Пользователи интернета распространяют в соцсетях сообщения об эвакуации в ТЦ «Авиапарк».